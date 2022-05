Mosca vieta l'ingresso a Usa e Biden. Kiev: La guerra finirà con la diplomazia

Guerra Ucraina, la Russia vieta l'ingresso a mille cittadini Usa, tra cui Biden

"Nel contesto della risposta alle sanzioni antirusse e in relazione alle consultazioni sulla composizione della nostra lista, il ministero degli Esteri russo ha pubblicato l'elenco di cittadini americani ai quali si proibisce in modo permanente l'ingresso nella Federazione russa", si legge nella nota citata dalla Tass.

Nella lista ci sono anche la speaker della Camera dei rappresentanti Nancy Pelosi, il leader della maggioranza democratica al Senato, Chuck Schumer, come decine di altri senatori e deputati, oltre al figlio di Biden, Hunter, ex consigliere della società ucraina Burisma ed accusato da Mosca di essere coinvolto nel finanziamento di laboratori dove verrebbero sviluppate armi biologiche in Ucraina.

Nel ribadire che "le azioni ostili intraprese da Washington si risolveranno in un boomerang", il ministero degli Esteri ha ribadito che "la Russia non cerca il confronto ed è aperta a un dialogo onesto e reciprocamente rispettoso, separando il popolo americano, che gode del nostro rispetto, dalle autorità statunitensi, che incitano alla russofobia".

Guerra Russia Ucraina, a processo i prigionieri di Azovstal. Zelensky: "Nessun negoziato se non ritornano a casa"

Un processo davanti a un tribunale russo per i combattenti ucraini di Azovstal prigionieri di Mosca e' 'inevitabile', perche' si tratta di "una richiesta dei cittadini e della società", ha affermato il leader dei separatisti filorussi di Donetsk, Denis Pushilin, citato dai media di Mosca. Il presidente ucraino Zelensky ha detto tuttavia che "la guerra si concluderà solo con la diplomazia e la ripresa dei negoziati dipendera' da se i russi salveranno la vita dei difensori del Mariupol. Riporteremo i nostri soldati a casa'.

Guerra Russia Ucraina, Londra: "Armi alla Moldovia per proteggersi dalla Russia"

La ministra degli Esteri britannica Liz Truss ha rivelato in un'intervista al Telegraph che il Regno Unito ha iniziato a discutere con i suoi alleati internazionali sull'invio di armi moderne alla Moldavia affinche' possa proteggersi dalla Russia e di voler vedere il Paese, che si trova a sud-ovest dell'Ucraina, 'equipaggiato secondo gli standard Nato'. 'Putin e' stato assolutamente chiaro sulle sue ambizioni di creare una grande Russia, e solo perche' i suoi tentativi di conquistare Kiev non hanno avuto successo non significa che abbia abbandonato queste ambizioni', ha affermato Truss.

