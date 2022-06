Putin replica agli sfottò del G7: "Se vi spogliate voi, siete disgustosi"

Putin fa body-shaming al G7: ma è una guerra o una lite tra bambini viziati?

La presa in giro di Boris Johnson e Justin Trudeau nei confronti di Vladimir Putin, con riferimento ai suoi pettorali, ha fatto molto discutere. Anche nei rispettivi paesi, Regno Unito e Canada, diversi osservatori l’hanno considerata una caduta di stile, poco consona ai ruoli ricoperti e alla gravità della situazione internazionali.

Di certo lo sfottò non è piaciuto a Putin, che ha risposto per le rime. Ad Ashgabat, dove si è recato per il

Presidente Indonesia, consegnato a Putin messaggio Zelensky Il presidente indonesiano Joko Widodo ha dichiarato di aver consegnato al presidente russo Vladimir Putin un messaggio del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Lo riporta l'agenzia Interfax. "Ho trasmesso il messaggio del presidente Zelensky al presidente Putin e ho espresso la mia disponibilita' a stabilire una comunicazione tra i due leader", ha detto Widodo secondo Interfax.

vertice dei Paesi del Caspio, lo “zar” ha detto che i capi di Stato e di governo del G7 “non fanno sport, esercizio fisico, abusano di alcol e hanno pessime abitudini”, al contrario di quello che fa lui.

Poi, la stoccata finale: “Non so come vogliano spogliarsi, se sotto o sopra la cintura. Ma penso che in entrambi i casi sarebbe uno spettacolo disgustoso”.

Insomma, una querelle degna di una lite da terza elementare. Peccato, però, che ci sia in ballo la guerra alle porte di casa e, sullo sfondo, la minaccia di un’escalation nucleare…