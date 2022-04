Russia, quei suicidi inspiegabili. Tre oligarchi russi morti in modi strani

Guerra Russia Ucraina, tre oligarchi morti all'improvviso

La guerra in Ucraina si combatte senza sosta da ormai quasi 60 giorni. Putin ha intensificato gli attacchi e non sembra avere nessuna intenzione di fermarsi. Le sanzioni inflitte dall'Europa e dagli Stati Uniti a Mosca non hanno fatto arretrare lo Zar. Ma forse hanno turbato gli oligarchi vicinissimi a lui. Dall'inizio di marzo, infatti, - si legge sul Messaggero - ci sono state tre morti sospette di ricchissimi imprenditori russi. Le ultime due, quelle di Sergey Protosenya e di Vladislav Avayev, sono avvenute nel giro di un paio di giorni. Suicidi apparentemente inspiegabili, intere famiglie sterminate, morti violente la cui dinamica, però, è difficile da ricostruire, a tratti incomprensibile.

L'ultimo caso - prosegue il Messaggero - risale a martedì: il cadavere di Sergey Protosenya, cinquantacinquenne vicepresidente del colosso del gas Novatek, è stato trovato insieme a quelli della moglie Natalya e della figlia Maria, appena diciottenne. Erano nella villa di famiglia a Lloret de Mar, in Spagna. L'allarme è stato dato dal figlio maggiore, che non riusciva a mettersi in contatto con i genitori. Natalya e Maria sono state uccise a coltellate, mentre Protosenya è stato trovato impiccato, accanto a un coltello insanguinato e ad un'ascia. Ma sul suo corpo non ci sono tracce di sangue. L'ipotesi omicidio-suicidio non è per nulla scontata.

