"Russia tra Stati terroristi". Biden valuta la mossa da terza guerra mondiale

Guerra Russia Ucraina, Putin sta per entrare nella "lista nera"

La guerra in Ucraina è ripartita con ancora più forza nella tarda serata di ieri. I russi hanno iniziato l'offensiva sul Donbass. Sirene antiaeree sono suonate in diverse città, con conseguenti attacchi missilistici e bombardamenti a tappeto. Putin ha dato l'ok per iniziare la cosiddetta fase 2. Il Dipartimento della difesa degli Stati Uniti fa sapere che "ci sono 76 gruppi tattici del battaglione russo nella regione dell'Est dell'Ucraina e nel sud-est del Paese. Circa 11 di questi sono stati aggiunti negli ultimi giorni". A riferirlo è un alto funzionario del Dipartimento della Difesa. I cosiddetti BTG sono tipicamente composti da elementi di armi combinate, come difesa aerea, armature, veicoli tattici, artiglieria, elicotteri, supporto tecnico e logistico. Oltre ai 76 BTG, ci sono circa 22 BTG a nord dell'Ucraina che probabilmente verranno riforniti e riparati, ha aggiunto il funzionario.

Gli Stati Uniti non escludono la possibilità di considerare ufficialmente la Russia come uno "stato sponsor" del terrorismo, il che comporterebbe una nuova serie di sanzioni e restrizioni. Lo ha detto il portavoce del dipartimento di Stato, Ned Price. "Stiamo valutando con attenzione i fatti e quello che dice la legge - ha spiegato Price - se ci saranno le condizioni, e ci verrà data la possibilità legale di agire, lo faremo". Lo status di ‘sponsor del terrorismo’ viene assegnato a quei Paesi che risultano aver “dato ripetutamente sostegno ad atti di terrorismo internazionale”. La settimana scorsa il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aveva chiesto al presidente americano Joe Biden di fare questo passo e considerare la Russia uno Stato terrorista. Al momento sono quattro i Paesi nella "lista nera": Corea del Nord, Iran, Cuba e Siria.

Leggi anche: