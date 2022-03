Stop ad “Allegro”, il treno che collegava Russia e Finlandia

Guerra Russia-Ucraina: "Allegro", stop al treno romantico

“Allegro”, il prezioso collegamento ferroviario tra la capitale finlandese e San Pietroburgo, è stato sospeso a causa delle sanzioni in atto. Come spiega Viktoria Hurri, direttrice del servizio presso le ferrovie finlandesi (Vr Group), “i treni saranno parcheggiati nel deposito a Helsinki e non sappiamo quando il collegamento verrà ripristinato”.

Il servizio era iniziato il 10 dicembre del 2010 e in tre ore e mezza collegava le due città bagnate dalle acque del Golfo di Finlandia. Attraversando le distese di betulle in mezzo ai laghi finlandesi. Definito il “treno romantico”, “Allegro” riuniva le famiglie russo-finniche, divenendo indispensabile per chi lavorava nell’una o nell’altra città senza.

I treni sono di proprietà della società Karelian Trains, una joint venture tra le ferrovie finlandesi (Vr) e le ferrovie russe (Rzd). Ora, quest’ultime figurano nelle sanzioni contro la Russia dopo l’intervento militare in Ucraina. Rimasto sospeso per più di un anno e mezzo causa pandemia di coronavirus, da quando è stato riattivato a bordo potevano salire solo cittadini russi o finlandesi con tampone molecolare o vaccino riconosciuto dall’Unione Europea.

La ministra per gli Affari Europei, la socialdemocratica finlandese Tytti Tuppurainen ha inviato una lettera alle ferrovie del suo Paese scrivendo che “non è più appropriato far funzionare il treno”. “In queste settimane le persone che volevano partire dalla Russia, hanno avuto il tempo necessario ma ora causa le sanzioni interromperemo il servizio - spiega la direttrice -. Nell’epoca precedente al coronavirus, russi e finlandesi utilizzavano più o meno alla pari il treno ma nelle ultime settimane c’è stata una presenza russa di circa il 70%”. Attualmente tra Finlandia e Russia resta solo il collegamento via terra: c’è un servizio in pullman contingentato.

