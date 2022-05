Strage di generali russi diretta dagli Usa. Le "soffiate" di Biden a Zelensky

Guerra Russia Ucraina, intelligence Usa dietro le morti dei generali

La guerra in Ucraina si fa sempre più intensa. Putin ha deciso di intensificare gli attacchi e di farlo in tutte le principali città del Paese, non più bombardamenti solo nel Donbass e nella città martire di Mariupol. Un chiaro segnale che la pace è sempre più lontana. Soprattutto dopo la notizia svelata dal New York Times. "Gli Stati Uniti hanno aiutato l'esercito ucraino con informazioni di intelligence a uccidere numerosi generali russi impegnati nell’invasione in Ucraina".

Sarebbero una dozzina i generali di Mosca uccisi dalle forze armate di Kiev. "Gli Stati Uniti forniscono informazioni sul campo di battaglia per aiutare gli ucraini a difendere il loro Paese. Non forniamo informazioni con l'intento di uccidere i generali russi", ha detto all’Afp il portavoce dell'Nsc, Adrienne Watson. La pesante perdita di ufficiali militari russi di alto rango ha sbalordito i funzionari della sicurezza occidentale, che avevano parlato di sette generali uccisi a fine marzo, anche se da allora l'Ucraina ne ha rivendicati cinque in più.

