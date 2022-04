Taiwan teme l'invasione della Cina: diffuso manuale di sopravvivenza ai civili

Tensione Cina-Taiwan, Taipei pubblica un manuale di sopravvivenza per i civili

28 pagine in lingua cinese con codici QR e indicazioni per dove andare e che cosa fare in caso di emergenza grave, compresa un'invasione militare. Taiwan si prepara a una possibile guerra con la Repubblica Popolare Cinese e pubblica il suo primo manuale di difesa dedicato ai cittadini civili. Questo non significa che Pechino invaderà domani mattina quella che ritiene una provincia ribelle, ma comunque è un segnale chiaro delle tensioni e dei crescenti timori sui rapporti intrastretto dopo l'invasione russa dell'Ucraina.

Il documento, rilasciato dal ministero della Difesa Nazionale di Taipei, ha lo scopo di insegnare ai taiwanesi come rifugiarsi nelle possibili emergenze nazionali, compreso un conflitto militare, per essere meglio preparati a varie contingenze. Il manuale delinea anche le misure di sicurezza per i civili durante un raid aereo, un grande incendio, il crollo di un edificio, una grande interruzione di corrente, una carenza d'acqua o una carenza di beni essenziali e offre indicazioni di sopravvivenza di base e una hotline di emergenza che la gente può chiamare.

I motivi della tensione tra Cina e Taiwan

Il volume ha anche una sezione sulla preparazione al combattimento e sulla mobilitazione delle forza militari di riserva in tempo di guerra che fornisce una guida generale su dove i riservisti dovranno fare rapporto se dovesse scoppiare una guerra. Il governo ha detto che stava lavorando al progetto dall'anno scorso e che ha preso in considerazione le informazioni da manuali simili pubblicati dai governi svedese e giapponese e gli input di studiosi, governi ed esperti locali.

La Repubblica Popolare non ha mai controllato Taiwan dalla fine della guerra civile e la fuga dei nazionalisti di Chiang Kai-shek, ma considera l'isola parte "inalienabile" del suo territorio promettendo la riunificazione anche con la forza, se necessario. Il pressing è aumentato con la presidenza di Xi Jinping dopo la salita al potere a Taipei di Tsai Ing-wen che si rifiuta di conoscere l'appartenenza di Taiwan al cosiddetto principio della "unica Cina".

Le tensioni sono in aumento negli scorsi mesi, già da prima dell'invasione russa. Sono sempre maggiori le incursioni aeree o navali dell'esercito cinese nelle acque o nei cieli taiwanesi, così come sono sempre maggiori i funzionari statunitensi che si fanno vedere a queste latitudini. Una sfida più grande di Taiwan giocata però su quel territorio.

Il ruolo degli Usa nelle tensioni Cina-Taiwan

L’esercito di Taiwan ha di recente condotto un addestramento con missili anticarro Javelin di fabbricazione statunitense, nel tentativo di incrementare le proprie capacità di difesa nel quadro delle persistenti tensioni con la Cina. E si prende in considerazione la creazione di un centro di comando di riserva per le operazioni congiunte se la struttura di Hengshan venisse distrutta dall’Esercito Popolare di Liberazione in una guerra tra le due sponde dello Stretto. Il tunnel Hsuehshan di 12,9 km sulla superstrada n. 5 nel nord-est di Taiwan è stato valutato dai militari come un sito ideale per un centro di comando alternativo se il centro di comando militare Hengshan a Taipei viene distrutto in un attacco cinese.

Il comandante della flotta del Pacifico della marina statunitense ha detto che la tempistica del possibile tentativo della Cina continentale di prendere Taiwan con la forza è imprevedibile, ma intanto dopo quanto accaduto in Ucraina il governo di Taipei sta cercando di prendere le necessarie contromisure per preparare la popolazione all'eventualità di doversi difendere da un'aggressione esterna.

Oltre a continuare ad acquistare armi dagli Usa, Taipei sta valutando altre misure tra cui l'estensione del servizio militare obbligatorio a 12 mesi, dai 4 attuali. Oggi intanto un aereo da guerra elettronica Y-8 dell'Aeronautica cinese ha varcato il perimetro sud-occidentale della zona d'identificazione della difesa aerea (Adiz) di Taiwan. La sortita segue quelle effettuate nelle giornate del 12 e del 13 aprile, quando sono stati rilevati nell'Adiz un totale di cinque velivoli. Un modo per Pechino per ribadire la sovranità su Taiwan, che intanto si appresta ad accogliere una nuova delegazione in arrivo da Washington. La tensione sullo Stretto è altissima.

Leggi anche: