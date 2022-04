Taiwan, tensione alle stelle Cina-Usa. Pechino: "La riunificazione ci sarà"

Pechino vs Taipei, la risposta Usa: "Faremo di tutto perchè un'invasione di Taiwan da parte della Cina non possa mai accadere"

Tensione alle stelle tra Cina e Stati Uniti in merito alla sovranità e all'integrità territoriale dell'isola di Taiwan: dopo l'arrivo a Taipei di una delegazione del Senato Usa, che ha incontrato oggi la presidente Tsai Ing-wen, Pechino ha subito rassicurato che la riunificazione con Taipei "ci sarà", minacciando "misure efficaci" per tutelare la propria influenza.

Una delegazione di sei parlamentari statunitensi bipartisan si trova ora in visita a Tapei in segno di sostegno al governo dell'isola relativamente alla minaccia cinese. "Taiwan produce il 90% dei semiconduttori a livello mondiale, è un Paese che ha una importanza, delle conseguenze e un impatto mondiale e, quindi, è chiaro che la sua sicurezza ha un impatto globale", ha affermato il senatore americano Bob Menenedez in un incontro con il presidente dello Stato insulare, Tsai Ing-wen.

Il portavoce del ministero degli Esteri Zhao Lijian da parte sua ha espresso la "ferma opposizione" di Pechino a ogni scambio ufficiale tra Taiwan e Usa. "Le azioni dell'esercito cinese sono una contromisura alle recenti azioni negative degli Usa, compresa la visita della delegazione del Congresso", ha aggiunto Zhao, riferendosi alle manovre militari annunciate questa mattina della Pla vicino a Taiwan.

"Esiste una sola Cina al mondo e Taiwan è parte inalienabile del suo territorio", ha aggiunto Zhao, tornato piu' volte sull'argomento durante il briefing quotidiano anche per spiegare che "la questione è un'eredità della guerra civile cinese. La Cina deve essere riunificata ed è destinata a essere riunificata", ha assicurato.

Pur insistendo sulla soluzione "pacifica", Pechino si riserva la possibilità di prendere "tutte le misure necessarie" a tutela della riunificazione che il presidente Xi Jinping ha più volte assicurato che ci sara'. Gli Stati Uniti, ha concluso Zhao, "dovrebbero interrompere gli scambi ufficiali e i legami militari con Taiwan, fermare la vendita di armi e intraprendere azioni concrete per attuare il loro impegno a non sostenere l'indipendenza" dell'isola.

Da parte loro, in questo clima di tensione crescente, Gli Stati Uniti faranno di tutto perchè un'invasione di Taiwan da parte della Cina "non possa mai accadere" ha affermato il consigliere per la Sicurezza nazionale, Jake Sullivan, all'Economic Club di Washington.

