Russia, Putin usa le armi nucleari contro l'Europa e i paesi Nato

Russia, rischio conflitto nucleare per il caso Kaliningrad-Lituania



La crisi Kaliningrad-Lituania rischia di far esplodere la Terza Guerra Mondiale. E fa tornare alla mente le parole di Andrei Kozyrev, ex ministro degli Esteri russo. In un’intervista a Fox News, Kozyrev, che è anche autore del libro "The Firebird: The Elusive Fate of Russian Democracy", ha sottolineato i rischi connessi alle crescenti tensioni tra la Nato e la Russia: “Se le truppe dell’Alleanza Atlantica dovessero attaccare Mosca, probabilmente il Cremlino farebbe ricorso agli armamenti nucleari. Tuttavia, nelle circostanze attuali non ci sono piani di attacco nei confronti della Russia”. Ma ora c'è il caso Kaliningrad.

La minaccia del ricorso alla temutissima dotazione nucleare all’inevitabile scoppio della Terza Guerra mondiale è tornata di attualità dopo le dichiarazioni di Finlandia e Svezia, determinate a entrare nella Nato, e le conseguenti reazioni ostili di Putin, stigmatizzate da Zelensky come “un pericolo per l’intero pianeta”. Kozyrev, dice invece che si tratta di un caso di “cane che abbaia, ma assolutamente non morde”.

“I comandanti in capo dell’esercito faranno di tutto per impedire uno scenario del genere e per prevenire l’uso delle armi nucleari, a meno che non temano che sussista un pericolo imminente per la loro patria”. Benché Putin abbia in alcune occasioni indicato nella mera esistenza della Nato un pericolo tangibile per la Russia, Kozyrev ritiene che “lo zar” non farà niente che possa mettere in pericolo il suo potere, almeno che non siano altri a minacciarlo.



