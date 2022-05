Ucraina, Stoltenberg: “Prendere sul serio la minaccia di una guerra globale"

Guerra Russia Ucraina, il segretario della Nato Stoltenberg: "La Nato non riconoscerà mai l'annessione della Crimea"

"Dobbiamo sempre prendere sul serio la minaccia di una guerra globale. Si tratta di minimizzare il più possibile il rischio. L'Ucraina deve vincere questa guerra perche´ sta difendendo il proprio paese". E in ogni caso "l'annessione illegale della Crimea non sara' mai accettata dai membri della Nato. Sosterremo l'Ucraina fino a quando il presidente Putin portera' avanti questa guerra. Saranno pero' il governo e il popolo ucraino a decidere in maniera sovrana su una possibile soluzione di pace". Lo afferma, fra l'altro, il segretario della Nato Jens Stoltenberg in una intervista all'alleanza internazionale di quotidiani pubblicata in Italia da "Repubblica".

"Dobbiamo aspettarci - afferma ancora fra l'altro Stontelberg - ulteriori offensive russe, ancora piu' brutalita', piu' sofferenza e una maggiore distruzione di infrastrutture strategiche e di zone residenziali". E "finora l'offensiva della Russia nel Donbass non sta decollando perche´ le truppe ucraine oppongono una strenua resistenza". Quanto alle prevista adesione alla Nato di Svezia e Finlandia all'esaame del prossimo vertice Nato, "la decisione a favore - sottolinea il numero uno della Nato- rafforzerebbe la Nato e migliorerebbe la sicurezza in Europa. Entrambi i paesi sono Stati democratici che dispongono di forze armate potenti e modernissime. Gia' oggi soddisfanno quasi tutti gli standard dell'alleanza atlantica e potrebbero facilmente confini, piu' presenza dell'alleanza sul fianco orientale e forse addirittura due nuovi membri Nato. Ha chiaramente mancato i suoi obiettivi".

Leggi anche: