Ucraina, Zelensky: "Non cederemo il Donbass. Macron venga a vedere genocidio"

Guerra Russia Ucraina, Zelensky: non voglio essere ricordato come un eroe

Kiev non e' disposta a cedere il Donbass per porre fine alla guerra con la Russia e l'esercito e' pronto a combattere nella regione orientale una battaglia che potrebbe influenzare il corso dell'intera guerra. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in una intervista alla Cnn. Zelensky ha spiegato di non avere alcuna garanzia che la Russia non proverebbe di nuovo a conquistare Kiev una volta preso il Donbass. "Questo e' il motivo - ha detto - per cui e' molto importante per noi non permettere loro di mantenere la nostra posizione, perche' questa battaglia ... puo' influenzare il corso dell'intera guerra".

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha affermato sempre alla Cnn, di non voler essere ricordato come un eroe, bensi' come "un essere umano che ha amato la vita al massimo e ha amato la sua famiglia e la sua patria". "Decisamente non un eroe, voglio che le persone mi prendano come sono, un essere umano normale", ha aggiunto ma "le possibilita' di successo del negoziato tra Ucraina e Russia stanno diminuendo ogni giorno. Pensate a Bucha, Volnovakha, Borodyanka, Mariupol. Arriva un momento in cui nessuno vuole parlare. La nostra societa' non vuole che continuiamo i negoziati", ha detto Zelensky.

Ucraina: Zelensky, ancora troppo presto per ritorno profughi

Secondo Zelensky "non e' ancora il momento di tornare in patria per gli oltre 4,8 milioni di ucraini" che, secondo i dati dell'Onu, hanno lasciato il loro Paese in fuga dalla guerra. "No, non credo ora", ha detto, rispondendo a una domanda in materia, "in primo luogo, questi sono donne e bambini. Dovrebbero tornare quando la situazione si stabilizza". Allo stesso tempo, Zelensky ha espresso fiducia nel fatto che la maggior parte dei rifugiati voglia tornare in Ucraina quando le ostilita' saranno finite: "Conosco le statistiche, il 93-95% di chi e' partito vuole tornare a casa".

Ucraina: Zelensky, credo che Biden verra' a Kiev

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, si e' detto convinto che il presidente Usa, Joe Biden, visitera' Kiev, come ha suggerito di voler fare la settimana scorsa. "Credo che verra'", ha detto Zelensky, "ovviamente la decisione e' sua e dipende dalla situazione della sicurezza ma credo che, essendo il leader degli Stati Uniti, dovrebbe venire qui e vedere".

Zelensky, Macron venga a Kiev per constatare genocidio

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ha affermato di aver invitato Emmanuel Macron, a visitare l'Ucraina per vedere con i propri occhi che le forze russe stanno commettendo un "genocidio", un termine che il suo omologo francese si e' finora rifiutato di usare. "Riguardo a Emmanuel, gli ho parlato", ha rivelato Zelensky. "Penso che voglia garantire che la Russia si impegni in un dialogo", ha aggiunto, per spiegare il rifiuto del leader francese di denunciare un "genocidio" in Ucraina, a differenza del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden.

