Usa, Biden andrà in Polonia il 25 marzo. Segnale da terza guerra mondiale

Guerra, Biden telefona a Draghi, Scholz e Macron. "Risposta coordinata"

La guerra in Ucraina si fa sempre più cruenta. Altra notte di bombe su Kiev e Mariupol e sirene antiaeree a Leopoli. Il segnale che Putin non intende fermarsi e anzi sta intensificando gli attacchi. Per questo il presidente Usa Joe Biden ha deciso di mandare un chiaro messaggio al mondo e venerdì 25 marzo si recherà a Varsavia per incontrare il suo omologo polacco, Andrzej Duda, per discutere l'invasione della Russia in Ucraina. Lo ha comunicato la Casa Bianca. "Il presidente discuterà su come gli Stati Uniti, insieme ai nostri alleati e partner, stanno rispondendo alla crisi umanitaria e dei diritti umani che la guerra ingiustificata e non provocata della Russia contro l'Ucraina ha creato", ha detto la Casa Bianca in un comunicato, aggiungendo che il viaggio di Biden avverrà dopo la sua visita in Belgio per incontrare i leader della Nato, del G7 e dell'Unione Europea.

Biden, avvierà oggi una serie di telefonate con i leader europei per preparare il suo viaggio in Europa, in vista degli incontri a Bruxelles con gli alleati Nato, e che lo porterà anche in Polonia, venerdì, ma non a Kiev. Tra gli interlocutori, riferisce la Casa Bianca, ci sarà il presidente del Consiglio italiano, Mario Draghi. Biden parlerà al telefono anche con il cancelliere tedesco Olaf Scholz, il presidente francese Emmanuel Macron e il premier britannico Boris Johnson. Tema dei colloqui, riporta l’amministrazione americana, sarà una “risposta coordinata all'offensiva non provocata e ingiustificata da parte della Russia all’Ucraina".

Leggi anche: