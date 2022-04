Usa, Biden si ricandida nel 2024 e chiede agli alleati più armi per l'Ucraina

Le indiscrezioni : Biden si ricandiderà alla presidenziali USA

Il presidente Usa, Joe Biden, ha detto a Barack Obama che intende ricandidarsi per la Casa Bianca nel 2024. Lo hanno riferito due fonti a The Hill. Le parole a Obama sono l'ennesima indicazione che Biden è intenzionato a ricandidarsi, qualcosa di cui del resto il presidente ormai non fa mistero. Lo scorso mese, nel corso di una conferenza stampa a Bruxelles, disse che sarebbe stato "molto fortunato" a confrontarsi di nuovo con il rivale sconfitto nel 2020, l'ex presidente Donald Trump.

Biden: "Sostenere l'Ucraina e far pagare la Russia per i suo crimini"

Il presidente americano e gli alleati hanno discusso del "continuo sostegno all'Ucraina e degli sforzi per fare pagare alla Russia per le sue azioni". Lo riferisce la Casa Bianca precisando che la videochiamata è durata poco più di un'ora. Biden ha anche affrontato il tema di nuove sanzioni contro Mosca, che potrebbero essere annunciate nei prossimi giorni in coordinamento con i partner. Il presidente americano ha anche insistito sulla necessità che tutti gli alleati continuino a fornire armi a Kiev per affrontare l'offensiva dei russi nell'est. Hanno partecipato alla call il premier Mario Draghi, la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Olaf Scholz, il primo ministro giapponese Fumio Kishida, il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, il presidente polacco Andrzej Duda, il presidente romeno Klaus Iohannis, il primo ministro britannico Boris Johnson e il premier canadese Justin Trudeau.crc

Leggi anche: