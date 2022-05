West Virginia, uomo spara alla folla a un party. Donna armata lo uccide

Dalla strage in Texas a quella evitata in West Virginia

Ancora violenza negli Stati Uniti. Dopo la strage del Texas (21 persone morte in una scuola elementare del Texas), ne è stata evitata una a Charleston (West Virginia) dove una donna ha sparato a un uomo che aveva aperto il fuoco su una folla di persone con un fucile semiautomatico. Dennis Butler, un 37enne con una moltissimi precedenti penali, è stato ucciso dopo che se aveva minacciato un gruppo di 40 persone a una festa di compleanno.

Secondo il portavoce della polizia, Tony Hazelett, la reazione immediata della donna ha salvato diverse vite umane e potrebbe aver impedito una sparatoria di massa. Butler era passato in macchina nella zona mercoledì sera e gli è stato chiesto di rallentare perché i bambini stavano giocando. Si è poi ripresentato armato con un fucile di tipo AR-15 sparando dal suo veicolo in direzione verso la festa.

La donna che ha risposto al fuoco non era schedata dalle forze dell'ordine. "È soltanto un membro della comunità che portava la sua arma legalmente. E invece di scappare dalla minaccia, l'ha affrontata e ha salvato diverse vite", ha spiegato Tony Hazelett. La donna ha poi collaborato con gli inquirenti e non saranno presentate accuse contro di lei. La polizia sta poi cercando di capire come mai Butler avesse i fucile visto che non era legalmente autorizzato a portare in quanto sottoposto a condanna.

