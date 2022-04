Zelensky: "Hanno umiliato l'Onu". Missili su Kiev, Guterres: "Sono sconvolto"

Guerra Russia Ucraina, missili su edifici a Kiev: diverse vittime

Il segnale che la fine della guerra in Ucraina è lontana è arrivato nella serata di ieri da Kiev, proprio mentre il segretario generale dell'Onu Guterres stava parlando in conferenza stampa con il premier ucraino Zelensky, in una zona centralissima della capitale, i russi hanno attaccato. Uno dei missili lanciati ha colpito un edificio residenziale al piano terra e ha "causato vittime". Lo ha riferito ai media locali un portavoce del servizi di emergenza, aggiungendo che sono in corso accertamenti per chiarire se si tratti di morti o feriti e in che numero. I bombardamenti russi su Kiev durante la visita del segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, avevano lo scopo di "umiliare l'Onu".

Lo ha affermato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. Quel che è accaduto "la dice lunga sul vero atteggiamento della Russia nei confronti delle istituzioni internazionali, sugli sforzi dei leader russi per umiliare le Nazioni Unite e su tutto ciò che l'organizzazione rappresenta", ha detto Zelensky in un video pubblicato sul suo canale Telegram. "L'attacco a Kiev mi ha sconvolto": lo ha detto il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, intercettato dalla tv portoghese Rtp, subito dopo l'attacco con missili sulla capitale ucraina.

