Real Estate: F.G. Invest verticalizza e punta su sostenibilità e innovazione

Acquisito il 60% di Rehalta

F.G. INVEST dell’imprenditore Alessandro Gatti ha potenziato la propria presenza nel mondo immobiliare con l’acquisizione del 60% di Rehalta, real estate developer dedicato agli smart building, iperconnessi, dotati di ogni comfort, attenti alla sostenibilità e alla cybersecurity, con operazioni realizzate mediante club deal. “Lo sviluppo immobiliare, anche rivolto al segmento turistico, è una delle attività preferite di F.G. INVEST. Le operazioni, sempre più complesse e frequenti sul territorio nazionale, necessitavano di uno staff permanente di alto profilo e di una struttura societaria dedicata. E’ iniziato così un interessante scambio di opinioni con Luca Di Paola, fondatore di Rehalta. Molte delle idee sul ruolo che uno sviluppatore immobiliare moderno dovrebbe avere sono condivise: dalla creazione di Smart Building, all’attenzione per la sostenibilità ambientale, alle opportunità immobiliari dedicate a investitori di alto profilo, fino alla centralità dell’etica e gli obiettivi ambiziosi di crescita” commenta Alessandro Gatti.

Il controvalore dei cantieri in corso e in fase di lancio di Rehalta oggi è superiore ai 50 milioni di euro, con oltre 140 appartamenti. Dopo circa un anno dalla sua costituzione, Rehalta può contare su un fatturato di cantieri già finanziati per 35 milioni.

F.G. INVEST inoltre guarda con attenzione al mondo delle startup che, per loro stessa natura, rappresentano l’innovazione. “Sono sempre stato affascinato dalle nuove opportunità che si delineano nei mercati; mi piace anticipare le tendenze, intercettandole quando sono ancora in una fase embrionale. Lungo il mio percorso professionale ho avuto la fortuna di conoscere persone che hanno creduto in me, permettendomi di dare vita a progetti di successo. Trovo stimolante oggi rendere il favore, sostenendo la creatività di giovani e brillanti imprenditori, assistendoli nella parte strategica del progetto, oltre che in quella finanziaria”.

Le prime scommesse di Gatti hanno riguardato la startup Wikicasa, oggi realtà PropTech che si impegna a rendere le transazioni immobiliari sempre più affidabili e veloci, grazie a big data e AI. Dal 2018 a oggi il fatturato della società è cresciuto del 141%, attestandosi a 2 milioni di Euro. Ma anche Buzzoole, provider di soluzioni legate al mondo dell’influencer marketing tra le più importanti a livello europeo, con fatturato di circa 5,5 milioni.

Gli investimenti più recenti della Holding, in quanto a startup, hanno riguardato due settori molto promettenti: workation ed eSport. “SMACE nasce per poter sfruttare gli affitti brevi in Italia nei giorni infrasettimanali e nei periodi non di punta per il turismo, creando programmi di welfare rivolti alle aziende. Grazie alla startup le aziende possono acquistare pacchetti di soggiorni scontati, per dare la possibilità ai dipendenti di lavorare da remoto in posti turistici, incentivando una miglior qualità lavorativa, oggi più che mai fondamentale, contribuendo inoltre a destagionalizzare le strutture turistiche. Da qui nasce il neologismo di workation”.

2WATCH gravita invece nel mondo dell’eSport, settore che sta conoscendo una forte crescita: nel 2020 ha registrato 1 miliardo di dollari di ricavi, con stime di crescita fino a 1,6 miliardi entro il 2024, a un Cagr del 14,3%, secondo l’analisi "Gaming &Esports" di Cross Border Growth Capital.

Fanno capo a Gatti, infine, il brand Fapir, storica azienda di famiglia, fondata nel 1962 dal padre Luigi e specializzata in finiture di alta gamma, oltre a maisonFire, realtà dedicata ai camini ecologici, che impiegano combustibili alternativi. Creata nel 2009 da Gatti, maisonFire è oggi leader di mercato nel mondo dei camini senza canna fumaria, esporta in oltre 10 nazioni, con ricavi di 8 milioni e mezzo, tra distribuzione e negozi di proprietà (+ 49% rispetto al 2020 segnato dal Covid). “Gli obiettivi futuri, oltre a rafforzare la presenza nelle case degli italiani, le collaborazioni con gli studi di architettura e gli hotel più prestigiosi, riguardano la volontà di accrescere la nostra presenza all’estero, dove il design made in Italy e sostenibile è molto ricercato”, spiega Alessandro Gatti.

F.G. INVEST detiene infine il 16% dell’azionariato di Gabetti Property Solutions: Gatti è il secondo socio, dopo la famiglia Marcegaglia, e dal 2020 anche Vicepresidente della storica realtà immobiliare.

