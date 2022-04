Klopp stregato dalla Tarquinio: “Le tue parole sono come musica” - VIDEO

Klopp fa il piacione con Alessia Tarquinio su Prime Video

L’adrenalina e la tensione scatenata dal match contro il Villareal non ha scalfito il garbo e l’empatia del tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp. Lo testimonia il vivace scambio di battute tra l’allenatore tedesco e la giornalista italiana di Amazon Prime Video, Alessia Tarquinio.

La miccia che ha fatto scatenare il botta e risposta? La battuta della Tarquino per rompere il ghiaccio: “Possiamo chiamarla Livercool?”. Un approccio con una duplice finalità: alleggerire le tensioni provocate dal recente scontro con il Villareal e complimentarsi per la performance godibile del team inglese.

Jurgen Klopp alla Tarquinio: “Le tue parole sono come musica”

Un tentativo che non ha lasciato indifferente il tedesco Klopp che ha così esordito: “Le tue parole sono come musica”. Complimento mellifluo? L’allenatore del Liverpool è rimasto affascinato dal suono delle voce della Tarquinio, che traduceva in italiano la sua lunga risposta, in perfetto inglese. Una sensazione piacevole per il carismatico tecnico dei "Reds" condita dalla soddisfazione di chi ha collezionato vittorie su vittorie ed è sul punto di farcela.

