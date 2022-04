L'artista russo che disegna colombe per la pace contro la guerra in Ucraina

Vladimir Ovtchinnikov, l'artista russo che lotta contro la censura per la pace

Vladimir Ovtchinnikov ha 84 anni ed è un artista e attivista russo. A pochi chilometri da Mosca dipinge colombe sui muri in segno di protesta contro la guerra in Ucraina, ma deve lottare contro la censura.

"Chiedere la fine della guerra è punibile dalla legge", lamenta Vladimir Ovtchinnikov, che ha ricevuto molte multe e quache donazione per aiutarlo a pagare il conto. Uno strato di vernice bianca copre la vetrina di un negozio abbandonato: pochi giorni fa si poteva vedere il disegno di una bandiera gialla e blu, il motto dell'Ucraina e uno slogan pacifista. "Li hanno cancellati", spiega Vladimir Ovtchinnikov a Konbini.arts che l'ha intervistato.

Ora disegna una colomba al posto della bandiera ucraina e riscrive i due slogan. In Russia, la minima critica al ruolo di Mosca nel conflitto, anche appena accennata, può portare a procedimenti legali. Vladimir Ovchinnikov l'ha sperimentato. A fine marzo ha disegnato una bambina vestita con i colori dell'Ucraina e tre bombe nere sopra la sua testa, su un muro nel centro della città di Borovsk. Il disegno è stato cancellato e il signor Ovchinnikov è stato convocato in tribunale. Risultato: 35.000 rubli di multa per aver "screditato" l'esercito.

Tuttavia, nella città di Borovsk, di 10.000 abitanti, l'artista è famoso. Uno dei suoi affreschi adorna la locale stazione di polizia militare e mostra la liberazione della città da parte dell'Armata Rossa nel 1942. Dal 2002, questo ingegnere in pensione ha disegnato più di cento opere sui muri di Borovsk: scene storiche, riproduzioni fotografiche, ritratti di eroi russi come gli scrittori Pushkin e Gogol.

Lo scorso marzo, su una finestra, ha dipinto due donne che si tengono per mano. Uno ha un nastro nei colori russi tra i capelli, l'altro nei colori ucraini. Chiamato Nostalgia, il disegno non è stato ancora coperto. "Questa amicizia è stata distrutta, non possiamo che essere nostalgici", commenta Ovtchinnikov.

Per lui un disegno ha un vero potere. "Ti colpisce dritto in fronte e ti mostra un crimine. Bombe su un bambino? È tutto chiaro", ha detto, senza nascondere la sua opposizione al presidente russo. "Disegno per esprimere il mio punto di vista sulle cose e trasmetterlo agli altri. Forse può avere un'influenza su coloro che non sono interessati alla politica". Per lui, è del tutto possibile che la Russia stia andando in "una pessima direzione". Ma fino ad allora, giura, continuerà a disegnare colombe sui suoi dipinti sbiaditi.



