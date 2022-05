Agorà, dal discorso di Putin all'invio di armi all'Ucraina: le anticipazioni

Rai3, le anticipazioni di Agorà: tutte le tematiche e gli ospiti di Luisella Costamagna

Il discorso di Putin dalla Piazza Rossa: il messaggio dello Zar al suo popolo e le reazioni internazionali. Continua la discussione sull’invio delle armi in Ucraina e sulle sanzioni contro la Russia da parte dei paesi europei e degli Stati Uniti. Si parlerà anche delle polemiche suscitate dalle affermazioni di Elisabetta Franchi sulle donne nel mondo del lavoro nella puntata di Agorà, in onda martedì 10 maggio dalle 8.00 alle 9.45 su Rai 3.

Ospiti di Luisella Costamagna: Elisabetta Gualmini, Partito Democratico; Fabio Rampelli, Fratelli d'Italia; Pietro Batacchi, direttore Rivista Italiana Difesa; Gaetano Pedullà, direttore La Notizia; Carmen Lasorella, giornalista; Alessia Ardesi, Libero; Francesca Cavallo, scrittrice; Stefano Zecchi, filosofo e Marta Fana, ricercatrice.

Putin e i suoi fedelissimi sono sempre più sotto attacco, soprattutto per via delle sanzioni internazionali: oligarchi, amanti e uomini di potere che fanno parte del cosiddetto sistema Putin. Come riuscire a colpirli? Se ne parlerà ad Agorà Extra. Dalle 9.45 alle 10.30 ospiti di Senio Bonini: Federico Fubini, vicedirettore Corriere della Sera; Antonio Caprarica, giornalista e scrittore e Matteo Villa, analista Ispi.

