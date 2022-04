Alessandro Orsini a teatro: "Ucraina, tutto quello che non ci dicono"

Guerra Russia-Ucraina, Alessandro Orsini a teatro per raccontare la sua verità

Alessandro Orsini sbarca a teatro. Il professore della Luiss, protagonista dei talk show e dei dibattiti sulla guerra in Ucraina, sale sul palco per raccontare la sua versione sull’aggressione di Putin. A teatro potrà parlare senza essere interrotto o attaccato da altri esperti e invitati. L’evento speciale, che si chiama “Ucraina, tutto quello che non ci dicono”, è un format prodotto grazie al Fatto Quotidiano. Per assistere al monologo di Orsini al Teatro Sala Umberto di Roma le persone potranno comprare un biglietto per 15 o 25 euro.

Nella sua pagina officiale il professore ha precisato che ha "ricevuto diverse proposte di parlare in pubblico". Alla fine ha scelto Marco Travaglio perché "la proposta di parlare in teatro mi sembra la migliore e sto procedendo spedito in questa direzione. Dovrebbe essere un monologo basato sul mio nuovo libro, che ho iniziato a scrivere dopo la mia relazione al Senato del 4 dicembre 2018. Il titolo del libro, in uscita a maggio, è: "Ucraina. Critica della politica internazionale", edito da Paper First”.

Anche la presentazione dell’evento recita: "Alessandro Orsini è stato interrotto mille volte in televisione mentre cercava di spiegare fatti sgradevoli per i media dominanti. In questo monologo sulla guerra in Ucraina, Orsini è finalmente libero di esporre le sue tesi senza interruzioni o sovrapposizioni strumentali. Dalle cause profonde dell’invasione russa alla manipolazione dell’informazione in Occidente, Orsini svela le forze nascoste che spesso muovono il mondo in direzioni catastrofiche. Ancorato al realismo di Machiavelli e di Pareto, ma nemico di ogni complottismo, Orsini mostra le strategie con cui le persone vengono tenute all’oscuro di ciò che il potere politico-economico non vuole far sapere".

