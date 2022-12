Amazon scende in campo: verso un’app dedicata solo allo sport

Amazon e l'app dedicata allo sport

Nuovo progetto in cantiere per Amazon. Si studia un’app dedicata solo a eventi sportivi. È quanto scrive “The Information”. Su Amazon Prime Video è già possibile seguire eventi sportivi che vanno dalla Premier League, la massima serie del campionato di calcio inglese, alle gare di football NFL e alle partite di baseball della New York Yankees.

In Italia, invece è possibile vedere le migliori partite di Champions League. Prime Video ha già dichiarato di voler trasmettere sempre più sport e una nuova app dedicata ai soli eventi sportivi potrebbe creare maggiore ordine nell’offerta di Amazon Prime Video e le persone saprebbero in anticipo quale app aprire per vedere i contenuti di loro gradimento.

Dall’altro lato Amazon sarebbe costretta a inserire sempre nuovi eventi sulla piattaforma destinata allo sport, anche in periodi "off season", il che farebbe lievitare i costi di gestione e forse anche dell’abbonamento.