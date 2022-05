Ascolti TV ieri 10 maggio 2022: Eurovision da record, DiMartedì primo talk

Ascolti TV ieri 10 maggio 2022: Il talk di Floris supera il milione di spettatori per il 6,2% di share

Rai1 si conferma la prima rete per ascolti TV nella prima serata con la prima semifinale di Eurovision Song Contest 2022 (dalle 20.58 alle 23.13), seguita da 5.507.000 spettatori pari al 27% (picco a 6.265.000 spettatori - 29.05%). Medaglia d'argento per Le Iene presentano Paola Catanzaro: da Mistico a Showgirl su Italia 1 con 1.445.000 spettatori e il 9.8% di share (presentazione dalle 21.17 alle 21.42: 975.000 – 4.5%). Terzo posto per l’ultima puntata di Un’Altra Verità su Canale 5 con 1.523.000 spettatori (8.7%).

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 10 maggio 2022 per le altre reti: Gilles Villeneuve, l’Aviatore di Rai2 con 828.000 spettatori (4.5%), Cartabianca su Rai3 con ha 1.002.000 spettatori pari al 5.7% di share (presentazione di 12 minuti: 1.011.000 – 4.7%), Fuori dal Coro su Rete4 con un a.m. di 768.000 spettatori (5.1%), diMartedì su La7 con 1.114.000 spettatori con uno share del 6.2% (Di Martedì Più: 401.000 – 6%), Sotto assedio – White House Down su TV8 con 379.000 spettatori (2.1%), La Rapina Perfetta sul Nove con 351.000 spettatori (1.9%).

