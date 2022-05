Ascolti TV ieri 13 maggio 2022: Crozza con Calenda, Orsini e... Video

Ascolti TV ieri 13 maggio 2022: Isola dei Famosi vince in prime time

Su Canale 5 'L'Isola dei Famosi' presentata da Ilary Blasi ha vinto la partita degli ascolti tv in prime time con 2.388.000 telespettatori e uno share del 19%. Secondo gradino del podio per Rai1 con 'The Band' di Carlo Conti visto da 2.077.000 telespettatori (share del 13,3%).

Ascolti tv, Fratelli di Crozza sfiora il 7%. Quarto Grado super su Rete4

Terzo posto per Nove con 'Fratelli di Crozza' che è stato visto da 1.301.000 telespettatori pari a uno share del 6,9%. Fuori dal podio, Rai 2 con 'Ncis' ha ottenuto 1.273.000 telespettatori e uno share del 6,5%.

Su Rete 4 'Quarto Grado' ha totalizzato 1.215.000 telespettatori e uno share 8,4% mentre sempre su Rai2 'Ncis Hawaii' ha totalizzato 840.000 telespettatori e uno share del 5,4%. Su Italia1 il film 'Rocky V' ha interessato invece 809.000 telespettatori (share del 4,5%).

Su La 7 'Propaganda Live' è stato visto da 796.000 telespettatori (share del 5,5%) mentre su Rai 3 la serie 'Germinal' è stato visto da 459.000 telespettatori (share del 2,5%). Chiude gli ASCOLTI TV del prime time Tv8 con il programma 'Name That Tune - Indovina la canzone' seguito da 442.000 telespettatori (share del 2,6%).

