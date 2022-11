Ascolti TV ieri 20 novembre 2022: Non è l'Arena sorpassa Zona Bianca

Ascolti TV ieri 20 novembre 2022: il programma condotto da Giletti chiude con 740mila spettatori e il 5,2% di share

Rai1 si piazza al primo posto negli ascolti TV di domenica grazie all'amichevole Austria-Italia. Nonostante la sconfitta, gli Azzurri sono stati seguiti da 4.117.000 spettatori pari al 20.1% di share. Secondo posto per Titanic su Canale 5 con 1.971.000 spettatori e il 14% di share. Medaglia di bronzo per Che Tempo Che Fa su Rai3 con 2.741.000 spettatori e il 13,1% di share (Che Tempo Che Fa – 1.914.000 spettatori e il 13.1%).

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 20 settembre 2022 per le altre reti: N.C.I.S. Los Angeles su Rai2 con 1.106.000 spettatori (5.2%) e Bull 973.000 spettatori (5.5%), Le Iene presentano: Inside su Italia 1 con 1.434.000 spettatori (7.8%), Zona Bianca su Rete 4 con 658.000 spettatori (4.7%), Non è l’Arena su La7 con 740.000 spettatori (5.2%), I Love Shopping su TV8 con 291.000 spettatori (1.6%), Il Contadino cerca Moglie sul Nove con 434.000 spettatori (2.2%).

Ascolti TV ieri 20 novembre 2022 nell'access prime time

Negli ascolti TV ieri 20 settembre 2022 nell'access prime time abbiamo Paperissima Sprint su Canale 5 con 3.129.000 spettatori con il 14.7% di share. Seguono sulle altre reti: la Presentazione di Che Tempo Che Fa su Rai3 con 1.687.000 spettatori (8.2%), Controcorrente su Rete 4 con 956.000 spettatori (4.6%) nella prima parte e 893.000 spettatori (4.2%) nella seconda parte, In Onda su La7 con 806.000 spettatori (3.8%).