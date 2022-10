Ascolti TV ieri 25 ottobre 2022: vince la Champions League, Di Martedì 1° talk

Ascolti TV ieri 25 ottobre 2022: tra i talk Di Martedì batte Cartabianca e Fuori dal Coro con 1.34 milioni di spettatori per il 7,5% di share

Canale 5 domina negli ascolti TV del martedì grazie alla partita di Campions League Benfica-Juventus, seguita da 4.424.000 tifosi con uno share del 20.5%. L'ultima puntata di Morgane – Detective Geniale 2 permette a Rai1 di piazzarsi seconda con 2.885.000 spettatori pari al 15.2% di share. Le Iene Show su Italia 1 è al terzo posto con 1.259.000 spettatori pari all’8.8% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 25 ottobre 2022 per le altre reti: Il Collegio su Rai2 con 928.000 spettatori (5%), Cartabianca su Rai3 con 900.000 spettatori (5.1%), Fuori dal Coro su Rete 4 con un a.m. di 925.000 spettatori (6%), DiMartedì su La7 con 1.341.000 spettatori (7.5%), Pechino Express – La Rotta dei Sultani su TV8 con 566.000 spettatori (2.9%), Redemption – Identità nascoste sul Nove con 356.000 spettatori (1.8%).

Ascolti TV ieri 25 ottobre 2022 nell'access prime time

Rai1 si riprende il primo posto negli ascolti TV ieri 25 ottobre 2022 nell'access prime time con Soliti Ignoti – Il Ritorno, visto da 4.439.000 spettatori con il 19.8% di share. Seguono sulle altre reti: Striscina la Notizina su Canale 5 con 3.599.000 spettatori (16.8%), N.C.I.S. New Orleans su Italia 1 con 1.193.000 spettatori (5.4%), Il Cavallo e la Torre su Rai3 con 1.439.000 spettatori (6.7%), Stasera Italia su Rete 4 con 1.105.000 spettatori (5.1%) nella prima parte e 994.000 spettatori (4.4%) nella seconda e Otto e Mezzo su La7 con 1.867.000 spettatori (8.4%).