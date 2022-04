Ascolti tv, rotazione ospiti nei talk Rai. In Vigilanza la mossa anti-Orsini

Guerra Russia Ucraina, Orsini e M5s il feeling è in continuo aumento

Alessandro Orsini da quando è iniziata la guerra in Ucraina è l'opinionista televisivo più ricercato. Tutti i talk show si contendono il professore della Luiss per le sue opinioni che vanno spesso controcorrente. Il caso è arrivato addirittura - si legge sul Corriere della Sera - in Commissione Vigilanza della Rai. Una risoluzione ribattezzata proprio "Orsini". Ed è proprio su di lui che si allungano i sospetti di quanti, in Vigilanza, avevano sposato il testo del presidente Alberto Barachini (FI) volto a imporre la rotazione dei commentatori, preferendo quelli senza compenso. La mossa non è piaciuta al M5s e la mozione non è passata. Giuseppe Conte, leader del M5s, apprrezza il "pensiero laterale" sul conflitto in corso e si vocifera in ambienti grillini che la candidatura del professore alle prossime elezioni sarebbe qualcosa di più di un’idea all'interno del Movimento.

Questo spiegherebbe perché martedì - prosegue il Corriere - i grillini abbiano espresso in Vigilanza, attraverso Alberto Airola, contrarietà al testo, di cui vorrebbero il ritiro, ritenendolo un’ingerenza nell’attività interna della tv pubblica. Diversa la versione di Michele Anzaldi. Il segretario della Commissione di vigilanza (Italia Viva), vuole arrivare comunque alla votazione: "Ci sono i numeri per approvare la risoluzione". Intanto la polemica sugli ospiti della tv pubblica cresce: nel mirino è finita un’altra ospite di CartaBianca, Nadana Fridrikhson, giornalista della tv russa filoputiniana Zvedza, rispetto alla quale Andrea Romano (Pd) ha auspicato un’audizione del Copasir per valutare se sia lecito invitare organi della propaganda putiniana in Rai. Mercoledì prossimo in Vigilanza sarà audito l’ad, Carlo Fuortes, il primo ad annunciare l’adozione di un regolamento per gli ospiti dei talk. Chissà se ci metterà mano anche se dovesse mancare l’indirizzo della commissione.

