Avanti Popolo, ospiti: De Girolamo intervista il vicepremier Tajani

Avanti Popolo, ospiti: focus sui disturbi alimentari

Nuovo appuntamento, martedì 23 gennaio alle 21.20 su Rai3, con Avanti Popolo condotto da Nunzia De Girolamo. Ad aprire la puntata, l’intervista al Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani. L’ampia pagina politica prosegue quindi con il capogruppo di FI al Senato Maurizio Gasparri, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano in collegamento, e i giornalisti Tommaso Labate e Davide Vecchi.

Dopo le polemiche per il mancato rifinanziamento in legge di bilancio del fondo dedicato, si approfondisce il tema dei disturbi alimentari le cui diagnosi sono praticamente raddoppiate nel post pandemia, anche attraverso il racconto di Giuseppe Rauso, papà di Maria Paola, morta a soli 20 anni a causa dell’anoressia.

Infine, si torna a celebrare “Mamma Rai” in occasione dei suoi 70 anni, insieme a Maurizio Mannoni e Gigi Marzullo. A fare da contrappunto al confronto in studio, servizi filmati e collegamenti in diretta con inviati in tutta Italia, oltre a contenuti video da web e social.