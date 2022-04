Carolina Stramare offusca Lele Adani, è lei la star di Adani's Corner - FOTO

Adani's Corner, il programma di approfondimento calcistico con Lele Adani e Carolina Stramare andrà in ogni giovedì su Helbiz Live

Il celebre commentatore sportivo Lele Adani avrà un suo programma di approfondimento in cui analizzerà il calcio italiano e internazionale con particolare attenzione ai giovani talenti e il contributo di diversi ospiti. Il programma si chiama "Adani's Corner", in omaggio al famoso "Speaker's Corner" di Hyde Park in cui ogni weekend si tengono discorsi e dibattiti pubblici, e andrà in onda interamente sulla piattaforma Helbiz Live. Ad affiancare Adani ci sarà Carolina Stramare, ex Miss Italia e compagna di Dusan Vlahovic, che ha già rubato la scena a colui che dovrebbe essere il volto del programma. L'analisi tattica delle partite è invece affidata alla giornalista Micaela Acevedo.

Adani's Corner, Carolina Stramare è il nuovo volto del calcio glamour

Carolina Stramare nasce a Genoa il 27 gennaio 1999 e nel 2019 è stata eletta Miss Italia. Grande tifosa della Juventus, due anni dopo avrebbe dovuto partecipare all'Isola dei Famosi ma è stata costretta a rinunciare per un problema familiare. Nel 2021 diventa anche il volto di Helbiz Live e affianca Enrico Papi nella conduzione di due puntate di Scherzi a Parte.

“Con ”Adani’s Corner” vogliamo regalare ai nostri abbonati una finestra privilegiata sul mondo del calcio, nazionale e internazionale – ha dichiarato Matteo Mammì, CEO di Helbiz Media -. È un format coinvolgente e autorevole, che arricchisce la nostra già ampia offerta di contenuti sportivi e di intrattenimento. E siamo certi che Lele Adani e Carolina Stramare sapranno soddisfare un pubblico esigente come quello italiano”. Le puntate di "Adani's Corner" (10 da 60 minuti ciascuna) saranno disponibili ogni giovedì sera.

