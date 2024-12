I dati del crollo social di Chiara Ferragni e Fedez un anno dopo il "Pandoro Gate"

Pandoro gate: un anno dopo. I dati del calo social

Sono passati 12 mesi dal via dello scandalo legato al "Pandoro Gate", la nota vicenda che travolse Chiara Ferragni, la più nota influencer italiana, accusata di un'attività di beneficenza effettuata in maniera non corretta e legata ad il noto dolce natalizio. Scandalo da cui scaturì anche un'inchiesta della Procura di Milano ma che ebbe come immadiata reazione l'addio all'account della bionda influencer di centinaia di migliaia di follower.

Erano in tanti a sostenere un anno fa che alla fine però i seguaci della ferragni avrebbero fatto ritorno; i dati raccolti oggi ci dicono che questo non è accaduto e che il danno è notevole.

I Dati

Dallo scorso dicembre, l’account Instagram @chiaraferragni ha lasciato sul terreno digitale -1.033.757 follower, mentre quello dell’ex marito, Fedez , ne ha persi in tutto 851.987 .

Questo consistente defollowing si è poi in parte riverberato, inevitabilmente, sul calo delle interazioni, che da un anno all’altro hanno perso il 69% per Chiara Ferragni

e il 56% per Fedez.

Questo decremento di like e commenti, equivale a una perdita di 50 milioni di like e commenti per lei e ben 21 milioni per lui. Una vera e propria "sberla" digitale come ci spiega domenico Giordano fondatore di Arcadiacom.it

"A poco o nulla è valso, chiedersi scusa, parlare di un errore di comunicazione e peggio ancora non è servito neanche chiudersi per diversi mesi in un silenzio rumorosissimo. Anzi, questa assenza, che i follower hanno interpretato in modo ingiustificato, ha finito per penalizzare anche le percentuali dell’engagement, altro parametro d’oro per gli influencer, più della stessa ampiezza dei fandom. La percentuale di coinvolgimento dei follower dell’account è così precipitata per Chiara Ferragni dal 3,2%, a dicembre del 2023, all’1% dopo un anno, con una perdita finale del 69%. Certo, non è andata meglio a Fedez pur se ha contenuto il decremento percentuale al 55%".

Questa emorragia ha coinvolto solo instagram o è stata globale?

"È stata a 360°. L’emorragia di follower, interazioni ed engagement, nonché del numero di post pubblicati negli ultimi dodici mesi, parimenti è stata registrata anche dagli account TikTok. Quello dell’imprenditrice digital, ad esempio, ha subito una flessione percentuale del 72% sul totale delle interazioni che sono da 29 a 17 milioni, mentre l’engagement è sceso dal 2,7% allo 0.73%. L’account di Fedez, invece, ha perso il 55% dell’engagement che è crollato allo 0,47% e nel paniere delle interazioni la perdita è stata di oltre 6 milioni"