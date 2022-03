Community, l'advisor della comunicazione diventa società benefit

Comunicazione, l'advisor italiano fondato da Auro Palomba diventa società benefit

Community, gruppo leader in Italia nella consulenza strategica in tema di reputazione, ha annunciato oggi di essere diventata società benefit. La società fondata e guidata da Auro Palomba, nell’anno in cui ha superato i 10 milioni di fatturato, con quasi 180 clienti attivi, è l’unico advisor di comunicazione italiano specializzato in reputation e leadership ad aver inserito all’interno del suo statuto l’impegno a “perseguire più finalità di beneficio comune e operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, territorio, ambiente e altri portatori di interesse.”

“La gestione della reputazione va di pari passo con la creazione di valore sostenibile per le imprese, le comunità e i territori. Sempre di più, negli ultimi anni, abbiamo accompagnato i nostri clienti nella creazione di progetti di comunicazione e di stakeholder engagement con focus sempre più spinti verso la sostenibilità, l’inclusione e il digitale. Sono temi che non solo condividiamo appieno ma che sono i pilastri su cui fondiamo la crescita di Community per gli anni a venire. La trasformazione in società benefit fa parte dell’impegno che in questi due decenni abbiamo assunto per rendere Community “future proof”, pronta ad evolversi innovando, per affrontare un futuro tanto diverso quanto pieno di opportunità da cogliere, con l’obiettivo di contribuire a creare valore per le generazioni future”, ha dichiarato Auro Palomba, presidente e fondatore di Community.

Con la trasformazione a società benefit, nello specifico, Community sarà impegnata nella diffusione di una vera e propria cultura della sostenibilità presso dipendenti, clienti, imprese e altri stakeholder anche attraverso la predisposizione di piani specifici, inserendo all’interno dei suoi progetti di comunicazione attività che contribuiscano allo sviluppo sostenibile e alla creazione di valore condiviso.

Community intende inoltre promuovere la tutela, la difesa e la salvaguardia dell'ambiente mediante l’utilizzo di tecnologie e servizi per l'efficientamento energetico e la riduzione delle emissioni di CO2 nell'interesse delle comunità in cui opera; e ancora, favorire il benessere di dipendenti e collaboratori praticando politiche inclusive attraverso meccanismi di incentivi, formazione professionale, assistenza sanitaria e partecipazione societaria.