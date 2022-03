Comunicazione, Davide Arduini nominato nuovo presidente di Una

Comunicazione, Davide Arduini alle redini di Una (Aziende della Comunicazione Unite)

Arduini è il nuovo presidente di Una. Davide Arduini, Chairman e Founder di Different, è stato eletto presidente di Aziende della Comunicazione Unite (Una) per il prossimo triennio. Dopo aver ufficializzato a inizio anno la sua candidatura come consigliere con una proposta per la presidenza, in questi mesi Arduini ha presentato e sviluppato il suo programma aperto “UNA storia di futuro”, incontrandosi e confrontandosi con gli Hub e con le Territoriali che fanno parte dell’associazione.

In seguito alle elezioni che si sono tenute ieri, oltre alla nomina di Arduini come nuovo presidente, sono stati definiti anche i consiglieri e altri incarichi. Faranno parte del consiglio, in qualità di Vice Presidente, Andrea Cornelli (Cornelli Srl), Simona Maggini (WPP) e Graziana Pasqualotto (Omnicom Media Group). Assieme a loro nel consiglio figureranno anche Saverio Addante (PromoMedia), Davide Boscacci (Publicis), Alessandra Giaquinta (Dentsu), Mauro Miglioranzi (COO’EE), Ottavio Nava (We Are Social), Massimo Romano (Spencer & Lewis), Federico Rossi (Sintesi Factory), Caterina Tonini (Havas PR), oltre a Michele Cornetto (Tembo), in qualità di Rappresentante consulte territoriali.

Da segnalare inoltre Marianna Ghirlanda (DLV BBDO) come responsabile del Centro Studi UNA, Donatella Consolandi (Agorà Comunicazione) alla presidenza del Consiglio di Amministrazione di ASSAP Servizi e la conferma di Stefano Del Frate nel ruolo di direttore generale dell’associazione.

“Non posso che essere felice ed emozionato per questo incarico”, commenta Arduini. “Una rappresenta una parte importante della mia vita e allo stesso tempo un punto di arrivo e un punto di partenza importante. Sono felice anche per la squadra che siamo riusciti a creare, esprimendo al meglio e con grande equilibrio tutte le forze in campo. Siamo già pronti per metterci al lavoro e rendere concreti i tanti temi affrontati in quest’ultimo periodo”.