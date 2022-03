Corriere, in arrivo collana su geopolitica: ma metà dei libri sono di Rampini

Corriere, in edicola la collana "scelta" da Federico Rampini: ma su 20 testi la metà sono del giornalista genovese

In arrivo la collana del Corriere dedicata alla geopolitica, selezionata da Federico Rampini. O meglio, scritta da Federico Rampini. Ebbene, domani, venerdì 11 marzo, esce in edicola la serie di saggi del Corriere della Sera che prova a spiegare ciò che sta succedendo in questo momento nel panorama internazionale, tra guerre e rincari energetici.

Il quotidiano pubblicato da Rcs MediaGroup lancia la serie di saggi con questo messaggio: “Per capire gli scenari internazionali con gli strumenti della geopolitica, scelti da Federico Rampini”. Ma, come accennato in precedenza, più che “scelti” forse sarebbe stato più idoneo scrivere “scritti”.

Infatti, di questa nuova collana dedicata alla geopolitica, su 20 volumi ben 9 portano la firma proprio dell’ex Repubblica Rampini. Il piano dell’opera, prevede uscite settimanali fino al 22 luglio. Insomma, con questa nuova raccolta di opere, Federico Rampini propone una collana scritta praticamente a metà da lui stesso, dando ogni tanto spazio a qualche “ospite”.

