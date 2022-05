Dritto e rovescio, le anticipazioni di questa sera 19 maggio 2022: Del Debbio intervista Antonio Tajani

Stasera, giovedì 19 maggio, in prima serata su Rete4, nel nuovo appuntamento con Dritto e rovescio, Paolo Del Debbio intervisterà Antonio Tajani. Con il vicepresidente di Forza Italia si affronterà il tema legato al conflitto in Ucraina: da che cosa può fare l’Italia in termini pratici per giungere il prima possibile a un trattato di pace a come aiutare i cittadini piegati dalla crisi economica.

Nel corso della serata, si dibatterà sulla volontà di Finlandia e Svezia di aderire alla Nato, con il conseguente irrigidimento della Russia. Infine, un focus sulla propaganda russa contro l’Italia e sulle polemiche attorno al discusso reality russo contro gli omosessuali.

