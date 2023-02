Fuori dal Coro, ospiti stasera: Ue regala automotive e agricoltura alla Cina

Fuori dal coro, ospiti stasera: nella puntata di oggi si parlerà di Superbonus, ladri di case, rapine in villa e nuove regole Ue su auto elettriche e agricoltura

Questa sera 21 febbraio andrà in onda in prima serata su Rete 4 una nuova puntata di Fuori dal Coro, il programma di attualità e approfondimento su politica, economia e società condotto da Mario Giordano. Il tema centrale di questa sera, sempre al grido di "Chi non urla è complice", sarà il Superbonus. Dopo la decisione del Governo di rivedere la norma e le relative polemiche che ne sono seguite, con gli italiani che si ritrovano a dover affrontare numerose spese impreviste e con le abitazioni che sono ridotte a veri e propri cantieri a cielo aperto.

Nel corso della serata, un focus sul cavallo di battaglia della trasmissione, i “Ladri di case”, tra abusivi e inquilini che non pagano l’affitto e gravano sulle spalle dei proprietari.Inoltre, un’inchiesta sui centri sociali che occupano edifici pubblici e che non pagano bollette.

Dopo i numerosi casi di rapine in ville, un approfondimento sulla sicurezza in Italia con le parole delle vittime e con un reportage esclusivo sulla vita dorata di questi malviventi. Infine, si affronterà la partita in corso tra Italia e Ue, con le nuove regole imposte dall’Europa in tema di auto elettriche e agricoltura che favoriscono il mercato asiatico.