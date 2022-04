Hackerato il profilo Fb di Del Debbio. "Con Elon Musk guadagni 2.000 euro"

“L'ultima invenzione di Elon Musk per guadagnare fino a 2.000 euro al giorno”



Hackerato il profilo Facebook di Paolo Del Debbio, giornalista e conduttore televisione della trasmissione di Rete 4, Dritto e Rovescio. Centinaia di persone nel pomeriggio di venerdì si sono viste taggare dal profilo di Del Debbio in un post che invitava a seguire “l'ultima invenzione di Elon Musk per guadagnare fino a 2.000 euro al giorno”, cliccando su un link che rimandava ad un articolo dedicato ad una nuova piattaforma di bitcoin.



E, a seguire, il commento dello stesso conduttore che parlando della sua esperienza scrive: “Funziona davvero ragazzi. Lo sto facendo da alcuni giorni se siete interessati. Ho iniziato con 250 euro e ho già ritirato 2.760 euro sul mio conto bancario, è facile una volta che ci prendi la mano”.Una vera e propria truffa con line, per sfruttare l'immagine del conduttore e quella, conosciutissima, del fondatore di Tesla.



Molti “amici” di Facebook si sono accorti dell'anomalia e hanno, a loro volta, ripostato il testo in cui erano stati taggati per avvertire il protagonista dell'hackeraggio. A conferma della violazione informatica, poche ore dopo è arrivato il post, questa volta vero, di Del Debbio: “Avviso tutto gli amici di Facebook e non solo, io non ho pubblicato".