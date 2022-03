Hogwarts Legacy, data di uscita e gameplay del videogioco su Harry Potter

Hogwarts Legacy, svelata l'uscita del nuovo videogioco su Harry Potter: guarda il gameplay

La magia di Harry Potter torna nelle case di noi “babbani”. Ebbene sì, ottime notizie per tutti i fan del mago cinematografico più famoso di tutti i tempi. PlayStation ha finalmente fatto luce su uno dei giochi più attesi del 2022: Hogwarts Legacy. Il gioco sarà disponibile sulle piattaforme di PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Serie X/S e PC intorno alle vacanze natalizie.





La trama di Hogwarts Legacy ci trascina in un mondo magico di fine ‘800, in cui serpeggia una ribellione di goblin di cui conosciamo poco e nulla. Al loro fianco, però, sono presenti anche inquietanti maghi oscuri. In Hogwarts Legacy il giocatore sarà al centro della propria avventura nel mondo magico. Il viaggio porterà i fan di Harry Potter in luoghi conosciuti, ma anche in posti mai visti, mentre si esplora e scopre un universo pullulato da animali fantastici.

Sarà possibile creare il proprio personaggio e fare pozioni, imparare incantesimi, sviluppare talenti e diventare il mago che si è sempre desiderato. Il gioco è ambientato proprio nel castello di Hogwarts, tra le cui mura si potranno conoscere alleati, combattere, e infine decidere il fato del mondo magico.

Guarda il gameplay