Ascolti TV ieri 20 marzo 2022: Non è l'Arena meglio di Zona Bianca

Ascolti TV ieri 20 marzo 2022: Non è l'Arena batte Zona Bianca con più di 1 milione di spettatori e il 6,5% di share

Rai1 si conferma regina degli ascolti TV anche ieri sera con la fiction Noi, vista da 3.342.000 spettatori pari al 15.8% di share. Secondo posto per Canale 5 con Lo Show dei Record, che incollato al video 2.472.000 spettatori per uno share del 13.2%. Terza posizione contesa tra Rai3 con Che Tempo Che Fa, che dalle 20:45 alle 22:17 ha intrattenuto 2.455.000 spettatori per il 10.1% share, e la differita del Gran Premio di Formula 1 del Bahrain, seguito da da 2.241.000 di tifosi per il 10.2% share. Che Tempo Che Fa – Il Tavolo dalle 22:20 alle 23:55 registra 1.443.000 spettatori (7.9%).

Gli ascolti TV ieri 20 marzo per le altre reti sono: The Rookie su Rai2 con 943.000 spettatori (3.9%), C.S.I. Vegas con 677.000 spettatori (2.9%), Mission: Impossible – Protocollo fantasma su Italia 1 con 920.000 spettatori (4.5%), Zona Bianca su Rete 4 con 682.000 spettatori (4.1%), Non è l’Arena su La7 con 1.090.000 spettatori (6.5%) e Stand Up – Comici in Prova sul Nove con 227.000 spettatori (1%).

Ascolti TV ieri 20 marzo nell'access prime time

Rai1 è prima negli ascolti TV ieri 20 marzo anche nell'access prime time con Soliti Ignoti – Il Ritorno, seguito da 4.636.000 spettatori pari al 19.1%. Segue Canale5 con Paperissima Sprint, che arriva a 3.349.000 spettatori con il 13.9%. N.C.I.S. – Unità Anticrimine su Italia 1 ottiene 1.313.000 spettatori (5.5%). La presentazione di Che Tempo Che Fa su Rai3 ha interessato 1.642.000 spettatori per il 7.1%. Controcorrente su Rete 4 con 1.131.000 di spettatori (4.8%) nella prima parte e 1.206.000 spettatori (5%) nella seconda parte supera In Onda su La7 sigla 1.100.000 spettatori (4.6%).

