Oroscopo di oggi 8 maggio 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi lunedì 8 maggio 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 8 maggio 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 8 MAGGIO 2023

Il potere del perdono è potente poiché il Sole del Toro si sincronizza con il guaritore ferito Chirone nel tuo segno. Questo è il momento perfetto per liberarsi dai guai per una trasgressione passata. Non c'è niente da guadagnare a rimproverarti per quello che è successo in passato. Possiedi la tua parte e prometti di fare le cose in modo diverso in futuro. Lavorare su te stesso può essere gratificante poiché il sole si sincronizza con Saturno disciplinato. Trova un modo amorevole per affrontare le tue insicurezze e paure. Sarai abbastanza coraggioso da affrontare anche i tuoi demoni più formidabili mentre la luna nel vivace Sagittario si sincronizza con la guerriera Eris nel tuo segno. Preparati a far salire di livello il tuo coraggio.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 8 MAGGIO 2023

Guarire una ferita emotiva richiede un enorme coraggio. Inizierai a sentirti all'altezza del compito mentre il sole nel tuo segno si allinea con il guaritore ferito Chirone. Sii gentile con te stesso mentre affronti le tue insicurezze. Qualcosa che ha richiesto un po' di tempo per svilupparsi probabilmente non sarà risolto in un giorno. Tuttavia, ogni tentativo di affrontare le tue paure rafforzerà la tua forza e la tua resilienza. Non sottovalutarti, toro. Sei più duro di quanto pensi. I consigli di un amico più anziano e più saggio possono essere immensamente utili poiché il sole si sincronizza con Saturno maturo nella tua casa della comunità. Apprezzerai qualcuno che te lo dà direttamente.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 8 MAGGIO 2023

Non importa quanto tu sia indipendente, hai comunque bisogno di buoni amici su cui fare affidamento. Potresti essere ispirato a riparare una relazione fratturata mentre il fedele Toro si sincronizza con il guaritore ferito Chirone nella tua casa della comunità. Trovare modi per sostenere qualcuno che sta attraversando un momento difficile potrebbe anche essere nella tua agenda. Sai com'è lottare e sentirsi soli, quindi è facile per te rimanere compassionevole. Man mano che il sole e il disciplinato Saturno si allineano, trarrai vantaggio dalla ricerca di un modo creativo per raggiungere un obiettivo di carriera. Mantienilo riservato fino a quando non avrai messo a punto il tuo piano.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 8 MAGGIO 2023

C'è sempre spazio per migliorare quando si tratta della tua reputazione. Questo non significa che sei visto in una luce negativa, ma non fa mai male aumentare la tua stima tra i tuoi coetanei. Poiché il sole nel Toro determinato si sincronizza con il Chirone fratturato nel tuo settore professionale, affrontare un errore può essere vantaggioso. Dimostrare responsabilità può farti guadagnare rispetto. Non farne un grosso problema. Fai ciò che deve essere fatto e lascia che le tue azioni parlino da sole. Un utile allineamento sole-Saturno rende questo un giorno eccellente per allacciarsi e rafforzare le tue conoscenze. È facile concentrarsi quando fai squadra con un compagno di studio. La collaborazione ti manterrà in pista.