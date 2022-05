Ospiti TV talk 10 maggio 2022 a Cartabianca, Fuori dal Coro e DiMartedì

Ospiti TV talk 10 maggio 2022: ecco di quali temi si parlerà e gli ospiti che parteciperanno ai principali programmi d'informazione in prima serata (Cartabianca, Fuori dal coro e DiMartedì)

Sarà una prima serata all'insegna dell'informazione quella che ci aspetta martedì 10 maggio 2022. Oggi andranno infatti in onda tre dei TV talk più apprezzati dai telespettatori: Cartabianca su Rai3, Fuori dal Coro su Rete4 e DiMartedì su La7. Ecco tutti i dettagli su quali temi verranno trattati nei vari programmi e sugli ospiti.

Cartabianca ospiti 10 maggio 2022

Cartabianca torna questa sera alle 21:20 su Rai3 subito dopo l'appuntamento quotidiano con la soap Un posto al sole. La lista degli ospiti che parteciperanno al TV talk condotto da Bianca Berlinguer non è ancora stata ufficializzata.

Cartabianca come da programmazione Rai avrebbe dovuto fermarsi a giugno per riprendere come sempre il 6 settembre ma a meno di clamorosi passi indietro è stato chiuso per questa stagione. Si vocifera che il provvedimento sia stato causato degli interventi di Mauro Corona, tornato ospite fisso del programma, e soprattutto di Alessandro Orsini, professore della Luiss filorusso.

Fuori dal coro ospiti 10 maggio 2022

Fuori dal coro andrà in onda come sempre su Rete 4 alle 21:20 con Mario Giordano in cabina di regia. Nella puntata di stasera 10 maggio 2022, tra un aggiornamento e l'altro sulla guerra in Ucraina, vedremo un reportage esclusivo sui rapporti tra Italia e USA nel giorno della visita del Premier Mario Draghi al Presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Poi ci saranno un'inchiesta sulla umento dei profitti delle aziende del gas americane e una sulle difficoltà sul Made in Italy in difficoltà a causa del conflitto e del caro energia.

A seguire ci sarà un approfondimento sulla campagna di vaccinale per il Covid-19 e sulla possibile estensione della quarta dose. Si parlerà anche del fatto che le dosi attuali dei vaccini potrebbero andare sprecate dato che a settembre dovrebbero arrivarne di nuovi con un maggiore poter protettivo nei confronti delle varianti.

Infine, una pagina dedicata alle violenze sessuali con la testimonianza esclusiva di una delle vittime di Omar Confalonieri, l'agente immobiliare arrestato a novembre per avere narcotizzato una coppia e avere abusato della donna.

DiMartedì ospiti 10 maggio 2022

DiMartedì, il talk show condotto da Giovanni Floris su la7, andrà in onda questa sera alle 21:15, subito dopo Otto e Mezzo.La lista degli ospiti che parteciperanno alla puntata verrà pubblicata sui canali social ufficiali del programma (Facebook, Istagram e Twitter) poche ore prima della diretta.

