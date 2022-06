Pluto tv celebra la festa della musica: arriva il canale per le hit estive

Musica, "MTV UNPLUGGED: RKOMI - TAXI DRIVER" sarà disponibile su VH plus il 20 giugno



Uno due tre, alza…il volume su Pluto TV! Da martedì 21 giugno su Pluto TV – il servizio digitale FAST (Free Ad-Supported Television) completamente gratuito di Paramount – arriva un nuovo canale musicale per dare il giusto ritmo alle giornate estive: VH1+ Summer Vibes che si accenderà tutti i giorni 24 ore su 24 e sarà, come sempre, per tutti i gusti e tutte le orecchie.

VH1+ SUMMER VIBES: UN NUOVO CANALE PER LA FESTA DELLA MUSICA

Il 21 giugno è senza dubbio una data speciale: è il giorno più lungo dell’anno che segna ufficialmente l’inizio dell’estate, ma anche la Giornata Mondiale della Musica! Come festeggiare una giornata così magica se non con un nuovo canale dedicato alle hit più calde dell’estate? Dalla sinergia tra Pluto TV e Paramount nasce VH1+ Summer Vibes: più di 850 minuti di rotazione musicale con le più recenti hit estive e gli evergreen che hanno fatto ballare intere generazioni. Oltre 280 video, buon umore e divertimento assicurato tra sole, mare, tuffi, bikini e amori nati sotto l’ombrellone. VH1+ Summer Vibes è la migliore colonna sonora dell'estate 2022.

A GIUGNO LA MUSICA È LA GRANDE PROTAGONISTA SU PLUTO TV

Musica italiana, internazionale, pop, dance, rap, rock e tanto altro…su VH1+ Summer Vibes c’è davvero l’imbarazzo della scelta! Tra i cantautori italiani che ci hanno regalato alcune delle canzoni estive più belle, troviamo Jovanotti con Estate: ancora oggi un vero inno alla spensieratezza che solo questa stagione riesce a donarci. Nell’estate musicale di Pluto TV anche video cult come Love Don’t Cost a thing, il primo singolo tratto dal secondo album di Jennifer Lopez, “J.Lo”, che ha conquistato un quadruplo disco di platino e consacrato il successo planetario della cantante. E ancora, alzi la mano chi almeno una volta non ha canticchiato Despacito, il tormentone di Luis Fonsi e Daddy Yankee che ci ha fatto ballare per più di un’estate! Questi e molti altri i titoli delle top hits che verranno trasmesse a rotazione su VH1+ Summer Vibes.

SU VH1+ ARRIVA MTV UNPLUGGED: RKOMI - TAXI DRIVER

La musica su Pluto TV continua a battere anche su VH1+: lunedì 20 giugno alle 21.30 sarà disponibile in prima TV in chiaro MTV Unplugged: Rkomi – Taxi Driver. Un concerto speciale durante il quale l’artista propone in chiave acustica i brani del suo ultimo, acclamatissimo, album insieme agli special guest Chiello, Madame, Ernia, Irama, Roshelle, Gaia, Tommaso Paradiso e Shablo.

MTV Unplugged è lo storico format di MTV, brand di intrattenimento di Paramount, che ripropone in versione acustica e dal vivo la musica di artisti iconici e leggendari. Trasmesso in tutto il mondo dal 1989, il format ha accolto nomi come Nirvana, Eric Clapton, Alanis Morrisette, Lenny Kravitz, Oasis, Pearl Jam, R.E.M., Lauryn Hill, Alicia Keys, Jay-Z e molti altri, dando vita ad altrettanti album targati MTV Unplugged. In Italia, gli artisti a partecipare a MTV Unplugged finora sono stati: Giorgia (2005), Alex Britti (2007) e Negrita (2021).

