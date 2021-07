Giorgia Cardinaletti dalla tv alla radio: quando va "In Campo", fa sempre gol!

L'entusiasmo per gli Europei di calcio sta portando fortuna anche ai volti televisivi che lo raccontano. Da quello già ben conosciuto di Paola Ferrari alle novità Danielle Madam e Ana Quiles Boix, “Notti Europee” rappresenta una vetrina eccezionale.

Impossibile non notare l'assenza dalla televisione di Giorgia Cardinaletti, bella e brava conduttrice che si è fatta apprezzare alla conduzione di programmi di punta, dalla leggendaria “Domenica Sportiva” a “Telethon”, passando per il prestigioso TG1, le trasmissioni sulla Formula 1 e gli approfondimenti sul Festival di Sanremo.

Proprio grazie alla sua versatilità – che nel giornalismo equivale alla professionalità – la 34enne marchigiana sta dando vita a un esperimento davvero riuscito con Radio 1 In campo: ogni mattina alle 9.30, dal lunedì e venerdì, fa coppia con il deejay Lele Sacchi in un programma che racconta i fatti dello sport in maniera competente, ma nel contempo leggera e ironica.

Per lei la radio non è una novità, avendo già condotto Rai Stereo Notte, ma con questo nuovo format, in una fascia oraria completamente diversa, ha dimostrato di sapere andare comunque in gol, come si conviene ai grandi campioni. Del calcio, come del giornalismo.