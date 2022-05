Rcs, il Cda approva cedola da 0,06€: Cairo confermato alla guida del gruppo

Rcs, approvato il bilancio 2021. Confermata cedola da 0,06 euro e chiariti i dubbi sullo scorporo del CorSera

L'assemblea degli azionisti di Rcs Mediagroup ha approvato oggi il bilancio 2021 e la distribuzione di un dividendo di 0,06 euro per azione. L'assemblea ha nominato il cda per il prossimo triennio, con 12 membri: Urbano Cairo, Uberto Fornara, Marco Pompignoli, Stefano Simontacchi, Stefania Petruccioli, Alessandra Dal Monte, Federica Calmi e Benedetta Corazza, eletti dalla lista di maggioranza presentata da Cairo Communication S.p.A., titolare di una partecipazione pari al 59,69% del capitale ordinario.

E, ancora, Diego Della Valle, Marco Tronchetti Provera, Carlo Cimbri e Veronica Gava, eletti dalla lista di minoranza presentata da Diego Della Valle & C. S.r.l., anche in nome e per conto degli azionisti Medioabanca, UnipolSai e Pirelli, complessivamente titolari del 23,79% del capitale ordinario. Urbano Cairo è stato confermato presidente del consiglio di amministrazione.

Approvata, inoltre, la politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti. Tra le domande e le risposte pre-assembleari pubblicate sul sito, vi è anche la domanda di un azionista su un eventuale scorporo del "Corriere della Sera in una societa' autonoma per attuare una gestione migliorativa rispetto al resto di Rcs". La societa' ha replicato che "non è una ipotesi allo studio".

