Siti d'informazione: Libero, Fanpage e Il Giornale giù per affidabilità

Reuters, per il quinto anno ANSA prima per affidabilità: giù Libero Quotidiano, Fanpage e Il Giornale

Per il quinto anno consecutivo l'Ansa è prima per affidabilità tra le testate d'informazione online italiane: lo certifica il Digital News Report 2022 dell'Istituto Reuters condotto in 46 Paesi. L'agenzia di stampa guida la classifica conquistando la fiducia del 73% degli italiani, seguono Il Sole 24 Ore e SkyTg24. Fuori dalla top 10 i siti di Libero Quotidiano, Fanpage e Il Giornale.

institute Reuters



Secondo il rapporto Reuters, in Italia la fruizione di notizie cartacee continua a diminuire, con solo il 15% (l'anno scorso era il 18%) che dichiara di utilizzare fonti di stampa. Tiene la tv e lo smartphone e' il dispositivo più usato per la fruizione delle notizie online. Inoltre, il 36% degli italiani condivide notizie sui social media e chat (primo Facebook seguito da WhatsApp e YouTube). Nel nostro Paese i ricavi pubblicitari online ora rappresentano quasi la meta' (49%) delle entrate complessive nella pubblicita' "una svolta in un sistema multimediale tradizionalmente caratterizzato da un settore televisivo particolarmente forte".

