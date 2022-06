Squid Game The Challenge: il reality con un montepremi da capogiro - VIDEO

Squid Game: The Challenge sarà un reality in cui 456 giocatori si sfideranno a giochi ispirati alla serie per vincere un montepremi di 4,56 milioni di dollari

Squid Game è stata la serie TV più vista nella storia di Netflix e oggi si sta per trasformare in un vero e proprio franchise. Dopo l'annuncio del prossimo arrivo della seconda stagione, è arrivata la notizia che il gioco mortale visto sullo schermo si sta sempre più avvicinando alla realtà (ma senza conseguenze reali). Anche in Italia si era provato a creare un gioco a premi ispirato alla serie scritta e diretta da Hwang Dong-hyuk.ma ora è la stessa Netflix a confermare il lancio di Squid Game: The Challenge. Per chi ama le serie TV di Netflix, è anche in arrivo il remake coreano de La Casa di Carta.

Squid Game: The Challenge è un reality show in lingua inglese con 456 concorrenti da tutto il mondo che dovranno competere per un montepremi di 4,56 milioni di dollari, il più alto di sempre per un programma di questo tipo. In 10 episodi si sfideranno ai giochi ispirati alla serie con l'aggiunta di altre prove inedite. Ovviamente non ci sarà la possibilità che qualche concorrente venga ferito o venga "eliminato" come nella serie originale.

“Squid Game ha preso d’assalto il nostro mondo con una storia avvincente ed immagini iconiche. - ha affermato Brandon Riegg, vicepresidente Netflix delle serie non sceneggiate e di documentari - Siamo grati per il supporto mentre trasformiamo il mondo immaginario in realtà in questa massiccia competizione ed esperimento sociale. I fan della serie drammatica si aspettano un viaggio affascinante e imprevedibile mentre i nostri 456 concorrenti reali affrontano la più grande serie di competizioni di sempre, piena di tensione e colpi di scena, con il premio in denaro più grande mai messo in palio".

