Twitter, Musk vuole già cambiare tutto: modifiche ai post? Al via il sondaggio

Twitter, Elon Musk entra nel board e lancia un sondaggio per cambiare il social network

Elon Musk è azionista da neanche un giorno e vuole già cambiare Twitter. Diventato il principale azionista di Twitter, Elon Musk dal suo profilo lancia un sondaggio sul “suo” nuovo social network. La domanda riguarda l’inserimento di un tasto di modifica, simile a quelli presenti su Instagram e Facebook, richiesto da tempo dagli iscritti.

Neanche a dirlo, è la risposta affermativa ad avere la meglio. E lo fa con uno schiacciante 74%. Tra i tanti i commenti, però, c’è anche chi chiede che la modifica venga fatta a due condizioni: che sia disponibile solo per pochi minuti, e, se apportata, un link dimostra cosa è stato cambiato per avere traccia del post precedente. Esattamente come con Facebook. “Sembra ragionevole”, risponde Musk a questa proposta.

Twitter, Elon Musk entra nel board

Per dire la sua, Musk avrà a disposizione anche un posto nel board di Twitter. Il suo mandato scadrà nel 2024 e durante l’incarico – e nei 90 giorni successivi – la quota di Musk nella società non potrà salire oltre il 14,9%. L’amministratore delegato di Twitter, Parag Agrawal, si dice “emozionato” dall’ingresso di Musk. “Crede nel servizio e ne è anche critico che è quello di cui abbiamo bisogno per renderci più forti nel lungo termine”, ha commentato.