Ucraina, La7 prende le difese di Giletti: "Critiche al reportage ingenerose"

Non è l'Arena, Cairo prende le difese di Massimo Giletti: "Critiche del tutto ingenerose"

Cairo scende in campo per difendere Giletti. Dopo la pioggia di critiche ricevute dal conduttore di Non è l’Arena per il reportage andato in onda domenica 20 marzo su La7, la rete ha rilasciato una nota ufficiale schierandosi dalla parte del proprio conduttore. Di seguito il testo integrale.

La7, la nota ufficiale in difesa del servizio a Odessa di Giletti

“Massimo Giletti ha condotto per La7 una puntata straordinaria da Odessa in un contesto difficile. Lui, videomaker, operatori e tecnici hanno lavorato al meglio e in una situazione di grande rischio per offrire al pubblico un racconto inedito e originale. Le critiche che ha ricevuto sono del tutto ingenerose, l’oggettività di quanto è stato fatto è un dato incontrovertibile che il pubblico ha riconosciuto e apprezzato”.