Ucraina, rilasciata Victoria Roshchyna: reporter rapita dai russi il 15 marzo

Guerra, rilasciata la giornalista Victoria Roshchyna: era stata rapita il 15 marzo. Costretta a dichiarare il falso

Victoria Roshchyna torna finalmente in libertà. “La nostra giornalista Roshchyna è stata rilasciata” dai russi che la detenevano dal 15 marzo scorso. “Ora è in viaggio verso la sua città natale, Zaporizhzhia”. Ad affermarlo ai microfoni dell’Adnkronos, è la tv ucraina Hromadske. Roshchyna era stata catturata il 15 marzo a Berdyansk.

“I propagandisti russi hanno pubblicato un video in cui Victoria Roshchyna nega le sue affermazioni sui russi e ha affermato che le hanno salvato la vita. Questa registrazione era una condizione per il suo rilascio. Victoria ci parlerà delle effettive condizioni di prigionia in seguito. Ora riacquisterà le forze”, scrive l’emittente televisiva.