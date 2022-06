Whatsapp rivoluzione, come modificare i messaggi dopo l'invio

WhatsApp, si potranno correggere i messaggi

Whatsapp sta per introdurre la possibilità di modificare i messaggi dopo l’invio. Secondo Wabetainfo verrà prossimamente introdotta l'opzione per cambiare il testo di un messaggio dopo averlo mandato a un contatto. Una funzione attesa da oltre 2 miliardi di persone è dunque pronta per essere introdotta. Vediamo come.

WhatsApp, come modificare i messaggi dopo l'invio

Per modificare un messaggio mandato su Whatsapp si dovrà tenere premuto il testo che si vuole cambiare e poi cliccare sul menu a 3 punti in cui apparirà la funzione Edit (in italiano Modifica): dopo averlo fatto il messaggio sarà spedito di nuovo. Queste le certezze. Vediamo ora i dubbi e le domande da chiarire.

WhatsApp is working on editing text messages!



WhatsApp is finally developing a feature that lets us edit text messages for a future update of the app!

More details are available in the post 🤩https://t.co/lLooTyrgWm pic.twitter.com/QLCNBBlWra — WABetaInfo (@WABetaInfo) May 31, 2022

WhatsApp, modifica dei messaggio dopo l'invio: la finestra temporale

Sarà sempre possibile modificare il testo di un messaggio su WhatsApp o se ci sarà una di finestra temporale in cui sarà possibile effettuare la modifica? I messaggi modificati evidenziati in qualche modo così da rendere più chiaro il fatto che hanno subìto una correzione? Possibile che si scelga una strada simile, ricordando quanto accade già ai messaggi rimossi in cui appare la scritta «Questo messaggio è stato cancellato» riguardo ai messaggi rimossi.

WhatsApp, modifica dei messaggi dopo averli inviati: da quando? L'aggiornamento

I messaggi modificati su WhatsApp quando verranno introdotti? Ancora non è chiaro, ma dovrebbe essere a breve visto che l'immagine di Wabetainfo fa riferimento all'ultima versione beta di WhatsApp Android e tutto fa credere al fatto che la rivoluzione sia vicina. I beta tester stanno già provando la nuova funzione, ma ancora non ci sono notizie su quando verrà lanciata definitivamente.

