Colesterolo alto: come capire se siamo a rischio. I sintomi preoccupanti

Colesterolo alto ma anche occhi gonfi: lo sguardo ci può dire se i livelli di grassi "cattivi" nel sangue sono troppo elevati

Il colesterolo serve al corpo per funzionare correttamente. Questi lipidi sono utilizzati, ad esempio, per la formazione della membrana cellulare. Il problema nasce quando si parla di colesterolo alto. Superati i 240 mg/dl nel sangue di colesterolo LDL (detto anche cattivo) c'è il rischio che si formino le placche aterosclerotiche che riducono la capacità di trasporto del sistema circolatorio. Questo a sua volta aumenta il rischio di incorrere in malattie gravi come infarto e ictus. In molti non sanno di avere il colesterolo alto perché questo disturbo non si mostra con sintomi evidenti. Tra questi sarebbe stato individuato un rapporto diretto tra colesterolo alto e occhi gonfi.

Colesterolo alto e occhi gonfi: tutti gli altri sintomi a cui fare attenzione

Gli occhi possono quindi essere lo specchio di un problema quando si parla di colesterolo alto e bisogna quindi osservarli con attenzione. Al di là del gonfiore, il vero segnale sta nell'eventuale presenza di alcune macchie nella vista, che solitamente si presentano o puntini neri o grigi, linee o ragnatele che si spostano insieme allo sguardo. Se avete questo sintomo significa che potrebbe essere in corso una occlusione della vena retinica, molto comune in chi soffre di colesterolo alto. Altri segnali a cui fare attenzione sono il cambiamento di visione o vista sfocata in un occhio.

In questo caso il consiglio è quello di rivedere la propria dieta e fare più esercizio fisico. Ecco quindi una dieta settimanale da seguire per aiutarvi a ridurre il colesterolo alto a cui associare anche l'assunzione di integratori come la berberina, che si è dimostraa molto utile nello smaltimento dei grassi cattivi. In ogni caso è sempre opportuno prima rivolgersi a un medico per ottenere consigli professionali su quale regime alimentare è il più adatto alle proprie esigenze.

