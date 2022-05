Colesterolo alto, quale pane mangiare? Ecco la migliore soluzione

Colesterolo alto, quale pane mangiare? Alcuni prodotti sono più indicati di altri per chi ha un eccesso di grassi "cattivi" nel sangue

Il pane è un alimento che non manca mai sulla tavola degli italiani. Da solo, accompagnato da affettati o salse e utilizzati per la scarpetta, questo prodotto economico ma salutare è alla base dell'alimentazione per milioni di persone. Putroppo però non è particolarmente indicato per chi soffre di colesterolo alto in quanto può aumentare i livelli di glucosio nel sangue. In tanti quindi si chiedono colesterolo alto quale pane mangiare? Un eccesso di grassi cattivi (colesterolo LDL) nel sangue può portare alla formazione delle placche aterosclerotiche nelle arterie riducendone la funzionalità. Ciò porta a un aumento del rischio di malattie cardiovascolari gravi come infarto ed ictus.

Colesterolo alto, quale pane mangiare? Ecco la variante migliore per chi soffre di questo disturbo

Il colesterolo alto si combatte in primo luogo con la dieta. Alcuni alimenti infatti sono più indicati di altri per chi soffre di questo disturbo. Ad esempio oggi sono disponibili diversi prodotti di stagione che aiutano ad abbassare il colesterolo alto. Anche un condimento particolare è altrettanto utile in questo senso. Per quanto riguarda il pane, il vero problema è nel lievito, che porta ad assumere un elevata quantità di zuccheri. In più associare il pane ad altre fonti di carboidrati come pasta, riso, etc aggrava ulteriormente il problema.

Colesterolo alto, quale pane mangiare? La migliore soluzione è quella di mettere a tabola il pane azzimo, realizzato senza lievito ma con un altro contributo di carboidrati. Se non disponibile, si può mangiare in alternativa il pane integrale, ricco di fibre ma comunque realizzato con il lievito. Per questo motivo andrebbe comunque molto limitato nell'arco della settimana.

